تردد قناة SPORTS HD الناقلة لمباريات ربع نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:27 مساءً - أصبح بإمكان جماهير كرة القدم في المنطقة العربية متابعة أقوى سهرات "ذات الأذنين مجانًا، حيث كشفت باقة رياضية عن إطلاق قناة SPORTS HD المفتوحة عبر مدار نايل سات. تأتي هذه الخطوة لتمكين المشاهدين من مواكبة إثارة دوري أبطال أوروبا والمنافسات القارية الكبرى بجودة فائقة ودون الحاجة لتكاليف اشتراك باهظة.

تركز القناة على تقديم تغطية متكاملة للبطولة الأعرق عالميًا، مع توفير بث مستقر يعتمد على أحدث تقنيات العرض HD، لتضع المشاهد في قلب الحدث مباشرة من الملاعب الأوروبية.

بيانات تردد قناة SPORTS HD

لضبط القناة والاستمتاع بمباريات دوري الأبطال، يرجى إدخال الإحداثيات التالية في جهاز الاستقبال الخاص بكم:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat)

التردد: 11842

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الدقة HD

كيفية تنزيل القناة لمتابعة مباريات اليوم

يمكنك إضافة القناة إلى قائمتك المفضلة من خلال خطوات بسيطة:

افتح قائمة (Menu) من جهاز التحكم، ثم اختر التركيب

انتقل إلى خيار قائمة الترددات وأضف ترددًا جديدًا

أدخل التردد 11842 مع التأكد من ضبط الاستقطاب الأفقي.

اضغط على زر بحث وانتظر حتى تظهر القناة، ثم قم بحفظ النتيجة.

مميزات قناة SPORTS HD

تنفرد SPORTS HD بتقديم محتوى دسم يلبي تطلعات عشاق الكرة الأوروبية، ويشمل ذلك:

بث حي ومباشر: لمباريات دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية وحتى النهائي.

تحليل فني: استوديوهات متخصصة تضم نخبة من المحللين لقراءة تكتيك الأندية الكبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، وليفربول.

ملخصات شاملة: عرض أهداف المباريات وأهم اللحظات المثيرة عقب صافرة النهاية.

تغطية موازية: متابعة أخبار الدوريات الخمسة الكبرى ومنافسات التنس وكرة السلة العالمية.

لماذا تختار قناة SPORTS HD؟

مجانية بالكامل: توفر لك وصولاً مجانيًا لمحتوى مشفر في العادة.

تقنية HD: وضوح تام في الصورة يجعلك تشعر وكأنك في المدرجات.

تغطية حصرية: التركيز على البطولات التي يطلبها الجمهور بكثافة مثل دوري الأبطال.