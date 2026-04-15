مدبولي يتفقد مركز التحكم بالعاصمة الجديدة ومتابعة مباشرة لمنظومة الإدارة الذكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:34 مساءً - أجرى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية داخل مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بـ العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة منظومة الإدارة الذكية للمرافق والخدمات.

وتأتي هذه الجولة ضمن تحركات الحكومة لمتابعة جاهزية البنية التكنولوجية المتطورة التي تعتمد عليها العاصمة الجديدة في إدارة مختلف القطاعات الحيوية، من خلال أنظمة رقمية متكاملة تتيح المراقبة اللحظية والتعامل السريع مع أي طوارئ.

ويُعد مركز التحكم والسيطرة أحد الركائز الأساسية في تشغيل العاصمة الإدارية، حيث يضم أحدث تقنيات متابعة المرافق العامة، بما يشمل شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب دعم اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات بشكل فوري.