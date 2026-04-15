حالة الطقس غدًا في السعودية الخميس 16 أبريل.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:42 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس غدًا في السعودية الخميس 15 أبريل 2026، استمرار التقلبات الجوية على عدد من مناطق المملكة، حيث تشير التوقعات إلى سقوط أمطار رعدية تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة، وقد تؤدي في بعض المواقع إلى جريان السيول، مع احتمال تساقط زخات من البَرَد، إضافة إلى نشاط ملحوظ في الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

أماكن سقوط الأمطار غدًا بالسعودية

أوضح التقرير أن هذه حالة الطقس غدًا في السعودية تشهد أمطار شديدة، وهي تشمل أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل، وتمتد تأثيراتها كذلك إلى بعض الأجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

كما يتوقع أن تشهد مناطق الباحة وعسير وجازان أمطارًا متوسطة الشدة، تتخللها فرص لتكوّن الضباب في بعض المرتفعات والمواقع الجبلية، مما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في فترات متفرقة.

حالة الطقس غدًا في السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا جديدًا حول الطقس غدًا في السعودية، موضحًا أن الأجواء ستشهد تقلبات ملحوظة تتضمن سقوط أمطار غزيرة إلى شديدة في عدد من المناطق، وهو ما قد يترتب عليه جريان الأودية والشعاب بشكل واسع في بعض المواقع المتأثرة بالحالة الجوية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد في بعض المناطق، إلى جانب نشاط ملحوظ في الرياح السطحية التي قد تشتد سرعتها في فترات متقطعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المفتوحة والمناطق المكشوفة، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن الحالة الجوية الحالية تتطلب متابعة دقيقة والالتزام الكامل بإرشادات السلامة، خصوصًا في المناطق المعرضة لتجمع السيول وجريان الأودية، نظرًا لخطورة التواجد فيها أثناء فترات الأمطار الغزيرة.