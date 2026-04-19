رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:26 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026 إلى ملعب “الاتحاد”، الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في ظل الصراع المشتعل على صدارة الترتيب.

يدخل الفريقان هذه المواجهة المرتقبة بعد تعادل إيجابي في مباراة الدور الأول بنتيجة (1-1)، وهو ما يزيد من حدة الترقب لهذه القمة. ويأمل مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة بعد أن نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات إلى جانب تعادلين خلال آخر خمس مباريات له في مختلف البطولات، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار الفني.

في المقابل، يسعى آرسنال إلى تأكيد قوته هذا الموسم من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تضمن له الاستمرار في المنافسة على اللقب. ويدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج جيدة، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة، مقابل خسارة واحدة فقط في آخر خمس مواجهات، ما يؤكد جاهزيته لخوض اختبار قوي أمام أحد أبرز منافسيه.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي

تُنقل المباراة بشكل حصري عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا من خلالقناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN 4K، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق حسن العيدروس، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي في نقل تفاصيل المباريات الكبرى.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال عبر الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر لهذه القمة الإنجليزية عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN Connect أو منصة TOD TV، حيث توفر هذه الخدمات تغطية شاملة بجودة عالية للمشتركين، مع إمكانية مشاهدة المباراة من مختلف الأجهزة وفي أي وقت.