العثور على جثمانه بعد اختفاء طويل.. سبب وفاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:26 مساءً - أُعلن منذ قليل عن وفاة الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين متابعيه وأوساطه المهنية، وأكدت مصادر مطلعة أن الجثمان يخضع حاليًا للفحص من قبل الطب الشرعي الإماراتي، في محاولة لتحديد السبب الدقيق للوفاة وكشف ملابسات الواقعة.

اختفاء الدكتور ضياء العوضي في الإمارات يوم 12 أبريل 2026

بدأت تفاصيل الواقعة مع إعلان أسرة الدكتور ضياء العوضي اختفائه بتاريخ 12 أبريل 2026، عبر منشور رسمي على صفحته بموقع "فيس بوك"، حيث أكدت الأسرة انقطاع الاتصال به بشكل مفاجئ خلال زيارته للإمارات، وأشارت إلى أن آخر ظهور له كان في موقع لم يتم تحديده بدقة، ما زاد من حالة الغموض حول اختفائه.

هذا الإعلان دفع العديد من المتابعين للتفاعل، وسط مطالبات بسرعة التحرك لكشف مصيره، خاصة في ظل غياب أي معلومات مؤكدة عن مكان تواجده خلال الأيام التي سبقت إعلان وفاته.

تحركات قانونية لأسرة ضياء العوضي ومخاطبة وزارة الخارجية

في سياق متصل، كشف محامي أسرة الدكتور ضياء العوضي عن اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة داخل مصر، حيث تم التقدم بطلب رسمي إلى السفير حداد عبد التواب، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وتضمن الطلب كافة التفاصيل المتعلقة بسفر الدكتور، وسبب الزيارة، وتاريخ اختفائه، إلى جانب آخر موقع شوهد فيه.

وأوضح البيان أن زوجته، الدكتورة ميادة، قامت ببث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدكتور، ناشدت خلاله الجهات المختصة والمواطنين المساعدة في تقديم أي معلومات قد تساهم في الوصول إليه، كما شددت الأسرة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية حتى الوصول إلى حقيقة ما حدث.

عرض جثمان ضياء العوضي على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

حتى الآن، لا تزال أسباب وفاة الدكتور ضياء العوضي غير معلنة بشكل رسمي، في انتظار نتائج الفحص الطبي الذي يجريه الطب الشرعي في الإمارات، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة، خاصة في ظل ارتباطها بحادثة اختفاء سابقة لم تتضح تفاصيلها بعد.

وفي الوقت ذاته، دعا محامي الأسرة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير الموثقة قد تؤثر سلبيًا على سير التحقيقات، كما طالب بضرورة انتظار البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وتبقى القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات، إلى حين صدور التقرير النهائي الذي سيحدد السبب الحقيقي وراء وفاة الدكتور ضياء العوضي، ويكشف ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو ظروف أخرى وراء هذا الرحيل المفاجئ.