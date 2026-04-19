تطور مفاجئ في الوسط الطبي.. وفاة الدكتور المصري ضياء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:26 مساءً - في نبأ مفاجئ، رحل عن عالمنا قبل قليل الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، وذلك أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وفاة الدكتور المصري ضياء العوضي

أثار خبر وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل والتفاعل الواسع، خاصة في ظل ارتباط اسمه خلال الفترة الماضية بعدد من القضايا المثيرة للنقاش في الأوساط الطبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان اسم الراحل قد تصدر المشهد مؤخرًا عقب تداول اتهامات ضده تتعلق بمسؤوليته عن واقعة وفاة زوجته، حيث أعلن أحد الأطباء عزمه التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة للتحقيق في الملابسات المرتبطة بالواقعة، وهو ما زاد من حدة الجدل المحيط به.

شكاوى ضد الدكتور ضياء العوضي

سبق أن أصدرت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، بيانًا كشفت فيه عن تلقيها عددًا من الشكاوى المقدمة من مرضى ومتابعين ضد ضياء العوضي، وتضمنت هذه الشكاوى اتهامات بنشر محتوى طبي يتعارض مع الأسس العلمية المعتمدة في مجالات العلاج والتغذية، فضلًا عن تقديم نصائح وإرشادات طبية لا تتماشى مع القواعد المهنية المستقرة، الأمر الذي قد يعرض صحة المرضى لمخاطر جسيمة ويخالف ضوابط الممارسة الطبية السليمة.

وأكدت النقابة أنها تعاملت مع هذه الشكاوى بشكل فوري، حيث جرى تحويلها إلى لجنة آداب المهنة المختصة، لفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل النقابي، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على معايير المهنة وضمان سلامة المرضى.