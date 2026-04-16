”عين على الكأس”.. ديكلان رايس لاعب آرسنال يتوعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - أعرب ديكلان رايس، نجم خط وسط نادي آرسنال، عن سعادته الغامرة بوصول فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، عقب تجاوز عقبة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي و الوصول لنصف نهائي دوري الأبطال بعد غياب طويل للأحمر عن المربع الذهبي في البطولة القارية.

وأكد رايس في تصريحات لشبكة "بي بي سي" أن العبور جاء بعد اختبار شاق على مدار مباراتين، مشدداً على أن هذه المجموعة من اللاعبين أثبتت جدارتها بالانتماء لنخبة أندية القارة العجوز، ومشيراً إلى أن التفاؤل هو المحرك الأساسي للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

ديكلان رايس يحذر من مواجهة نادي أتلتيكو مدريد في الدور المقبل

وجه رايس أنظاره مبكراً نحو المواجهة المرتقبة في نصف النهائي أمام نادي أتلتيكو مدريد، مؤكداً أن نادي آرسنال يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع أسلوب الفريق الإسباني بعد مواجهته سابقاً هذا الموسم.

وشدد الدولي الإنجليزي على أن طموح "المدفعجية" يتجاوز مجرد التأهل، حيث تضع المجموعة نصب أعينها الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب، داعياً زملائه للحفاظ على كامل تركيزهم في الأسابيع القليلة المقبلة لانتزاع بطاقة العبور من "الروخي بلانكوس".

رايس يرد على "ضجيج" الانتقادات ويؤكد قوة شخصية لاعبي آرسنال

قلل ديكلان رايس من تأثير الضغوط الإعلامية والانتقادات التي حاصرت نادي آرسنال مؤخراً، واصفاً إياها بـ "الضوضاء الطبيعية" التي تلاحق الأندية الكبرى.

وأوضح رايس أن قوة الفريق تكمن في وحدة اللاعبين وثقتهم في رؤية المدرب، مشيراً إلى أن الرد العملي جاء فوق أرضية الميدان بالتأهل الأوروبي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أحداً لن يمنح آرسنال الألقاب كهدية، بل يجب على الفريق انتزاعها بالقوة والإرادة في المنعطف الأخير من مشوار دوري الأبطال.