تطورات- وفاة لاعب ريال مدريد والنادي ينعي رحيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - خيم الحزن على الوسط الكروي العالمي، وخاصة جماهير ريال مدريد، بعد إعلان وفاة الأسطورة التاريخية خوسيه إيميليو سانتاماريا عن عمر ناهز 96 عامًا، ليودع عالم كرة القدم أحد أبرز المدافعين في تاريخ اللعبة وأحد الأعمدة التي ساهمت في صناعة مجد النادي الملكي.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا نعى خلاله نجمه الراحل، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان أحد رموزه الخالدة، فيما قدّم رئيس النادي فلورنتينو بيريز وأعضاء مجلس الإدارة التعازي إلى أسرة الراحل وجميع محبيه.

مسيرة أسطورية بقميص ريال مدريد

انضم سانتاماريا إلى ريال مدريد عام 1957 قادمًا من ناسيونال الأوروجوياني، واستمر داخل صفوف الفريق حتى عام 1966، ليترك بصمة لا تُمحى في تاريخ النادي خلال تسعة مواسم ذهبية.

وخاض المدافع التاريخي 337 مباراة رسمية بقميص الميرينجي، وكان عنصرًا أساسيًا في الجيل الأسطوري الذي فرض هيمنة ريال مدريد على الكرة الأوروبية في بدايات بطولة كأس أوروبا.

أبرز ألقاب سانتاماريا مع ريال مدريد

خلال رحلته المذهلة مع النادي الملكي، حقق سانتاماريا عددًا كبيرًا من البطولات، أبرزها:4 ألقاب في كأس أوروبا، 6 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب كأس الإنتركونتيننتال، لقب كأس إسبانيا.

على المستوى الدولي، مثّل سانتاماريا منتخب أوروجواي قبل أن يحمل قميص منتخب إسبانيا لاحقًا، في تجربة نادرة وفريدة على الصعيد الدولي.

وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب وترك بصمة كبيرة، سواء مع أكاديمية ريال مدريد أو خلال قيادته لمنتخب إسبانيا، كما أصبح المدرب الأكثر قيادةً لنادي إسبانيول في المباريات الرسمية.

كلمات مؤثرة من فلورنتينو بيريز علي وداع سانتاماريا

أكد رئيس ريال مدريد أن سانتاماريا سيظل خالدًا في ذاكرة النادي كأحد أعظم من ارتدوا القميص الأبيض، مشيرًا إلى أنه كان جزءًا من فريق تاريخي ضم أسماء أسطورية صنعت أمجاد ريال مدريد على مدار العقود.

برحيل خوسيه إيميليو سانتاماريا، يفقد عالم كرة القدم أحد أبرز رموزه التاريخيين، لكن اسمه سيبقى محفورًا في ذاكرة جماهير ريال مدريد وكل عشاق اللعبة بوصفه أحد أعظم المدافعين في تاريخ الساحرة المستديرة.