اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لاستضافة نظيره نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء، الموافق 15 أبريل 2026، على أرضية ملعب أليانز أرينا، وتأتي هذه القمة الكلاسيكية في إطار مباراة الإياب من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضع ريال مدريد وبايرن ميونخ قبل اللقاء

يدخل نادي بايرن ميونخ المباراة وهو في حالة فنية مذهلة، حيث حقق الفريق 5 انتصارات متتالية في آخر 5 لقاءات خاضها. ويمتلك البافاري أفضلية طفيفة بعد عودته من مدريد بفوز ثمين في لقاء الذهاب بنتيجة (2 - 1).

من جانبه، يدخل نادي ريال مدريد ملك البطولة المواجهة وهو يبحث عن ريمونتادا لتعويض خسارته في الذهاب، ويمر الفريق الملكي بفترة من تذبذب النتائج مؤخراً، حيث حقق فوزين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

الجدير بالذكر سيتولى الحكم سلافكو فينتشيتش مهمة إدارة هذه القمة تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر بي إن سبورت، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

كما يمكنكم مشاهدتها ايضا عبر تطبيق تود وبي ان كونكت الخاص بشبكة قنوات بي إن للمشتركين في هذا الجهاز.