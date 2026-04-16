الجانرز للسيمي فاينل.. ملخص ونتيجة مباراة آرسنال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 11:31 صباحاً - نجح آرسنال في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فرض التعادل السلبي على سبورتنج لشبونة في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، واستفاد الفريق اللندني من انتصاره ذهابًا في البرتغال بهدف دون رد، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين ويواصل مشواره الناجح في البطولة القارية هذا الموسم.

ملخص مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

شهدت المباراة محاولات محدودة من جانب الفريقين، بينما جاءت أخطر فرص اللقاء لصالح سبورتنج لشبونة بعد تسديدة قوية من كاتامو اصطدمت بالقائم في الدقيقة 43، لتمنع الفريق البرتغالي من خطف هدف التقدم.

كما تلقى آرسنال ضربة خلال الشوط الثاني بعد تعرض نوني مادويكي للإصابة، ليضطر ميكيل أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة 63 والدفع بالبديل ماكس دومان.

منافس آرسنال في نصف النهائي

بهذا التأهل، يضرب آرسنال موعدًا ناريًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الذي أطاح ببرشلونة من الدور ذاته، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز فرق القارة هذا الموسم.