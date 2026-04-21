تردد قناة الإلهام الجزائرية الجديد على نايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 مساءً - قناة الإلهام هي واحدة من أهم القنوات الفضائية الجديدة التي ظهرت على الساحة العام الماضي 2025 حيث تقدم محتوى متنوع من الأعمال الجزائرية والعربية، وتعد القناة واحدة من القنوات الجزائرية القريبة من الجمهور العربي في الجزائر والدول المجاورة لما تقدمه من محتوى فني جذاب.

تردد قناة الإلهام الجزائرية الجديد

اسم القناة: الإلهام TV

التردد: 12645

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

كيفية تثبيت قناة الإلهام على الرسيفر

ثبت طبق فضائي بقياس 60 سم أو أكبر لاستقبال الإشارة.

اطبق الطبق نحو قمر نايل سات.

تنزيل القناة بالتردد السابق ذكره.

البحث اليدوي عن القناة في جهاز الرسيفر.