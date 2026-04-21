ترد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2 الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 مساءً - تُعد beIN Sports المفتوحة واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، خاصة مع نقلها لعدد من البطولات والمباريات الكبرى بشكل مجاني، وهو ما يجعلها خيارًا مميزًا للجماهير الراغبة في متابعة الأحداث الرياضية بدون اشتراك.

وتوفر القناة تغطية مميزة تشمل المباريات الهامة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية التي تضم نخبة من أبرز المحللين، مع جودة بث عالية تناسب مختلف أجهزة الاستقبال، ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة متكاملة.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على عرب سات

يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر الإحداثيات التالية:

التردد: 11566

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

طريقة ضبط قناة بي إن سبورتس 2 على الرسيفر

لإضافة القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت

اختيار “التركيب اليدوي”

الضغط على “إضافة قناة جديدة”

تحديد القمر الصناعي وإدخال بيانات التردد بدقة

بدء البحث ثم حفظ القناة بعد انتهاء العملية

وبذلك يمكنك متابعة أبرز البطولات والمباريات بجودة عالية عبر القناة المفتوحة بسهولة تامة.