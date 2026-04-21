اضبطها الآن.. تردد قناة tvt توجو الجديد علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 مساءً - تعتبر قناة TVT توجو الرسمية التابعة لدولة توجو واحدة من أبرز القنوات المفتوحة التي تكتسب شعبية كبيرة لدى عشاق كرة القدم في القارة السمراء والوطن العربي، خاصة خلال فترات البطولات الأفريقية الكبرى مثل كأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وتتميز القناة بكونها قناة حكومية تبث محتواها بالمجان، مما يجعلها مقصداً دائماً للباحثين عن مشاهدة المباريات التي قد تُشفر على منصات أخرى، موفرةً تغطية حية من قلب القارة السمراء.

ومع استمرار المنافسات الرياضية لعام 2026، تبرز القناة كخيار استراتيجي لمتابعة أخبار المنتخبات الأفريقية واللاعبين المحترفين، حيث تلتزم بتقديم محتوى متنوع يشمل النشرات الرياضية والتحليلات الفنية التي تغطي الدوريات المحلية والأحداث القارية.

وتحظي القناة بتقدير المشاهدين نظراً لاستقرار بثها وسهولة استقبالها على الأقمار الصناعية التي تغطي مساحات واسعة من أفريقيا وشمالها، مما يضمن وصول المتعة الكروية لأكبر قاعدة جماهيرية ممكنة.

تردد قناة tvt توجو علي النايل سات

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: SD.

تردد قناة tvt توجو علي عرب سات

التردد: 10930

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500