ترددات نايل سات 2026.. قائمة القنوات الجديدة والتحديثات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 مساءً - يعتبر القمر الصناعي نايل سات من اهم افضل الاقمار في الوطن العربي حيث يضم عدد كبير من القنوات وتحرص على تقديم محتوى متنوع تناسب احتياجات جميع الأعمار وتستمر واضافة قنوات جديدة مع الاهتمام بالتحديثات لضمان أعلى جودة للمشاهد وتضم مجالات مختلفة (مسلسلات ، اخبار، رياضة ، اطفال)وسنعرض أهم قنوات نايل سات وطريقة استقبالها ..

تردد قنوات نايل سات الجديد 2026:

قنوات :mbc مصر -mbc العراق -mbc1

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي (v)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح :5/6

مجموعة قنوات (mbc1 -mbc2 -mbc3 -mbc4 -mbc Action -mbc drama) وترددها هو

التردد: 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5/6

تردد قنوات (ON -DMC -CBC - الحياة)

التردد: 12092

الاستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

وايضا قنوات :ART -روتانا دراما -النهار دراما )

التردد : 12360

الاستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3/4

تردد المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة

التردد : 11575

الاستقطاب : افقي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : ⅚

تردد قنوات الاطفال 2026

التردد : 12604

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3/4

قنوات كرتون عربية وأجنبية متنوعة

التردد : 11096

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3/4

مجموعة قنوات القران والسنة (الناس -السعودية -المجد )

التردد : 12149

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح: 5/6

قنوات اسلامية متنوعة

التردد : 10727

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3/4

تردد القنوات الاخبارية والعربية

التردد : 11546

الاستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح 5/6

قنوات محلية واقلمية ايضا

التردد: 11334

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 3/4

تردد فنوات الترفةراسي والغناء

التردد : 11257

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز :27500

معامل التصحيح : 5/6

قنوات منوعات الخليجية والمصرية

التردد : 12688

الأستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح 3/4

قنوات أبو ظبي الرياضية ، دبي الرياضية

التردد : 12467

الأستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

قنوات رياضية مفتوحة اخري

التردد : 10922

الأستقطاب : عمودي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل التصجيح : 3/4

طريقة تنزيل القنوات بخطوات بسيطة

نفتح القائمة (MENU) من الريموت ندخل علي التركيب تختار القمر الصناعي من قائمة الاقمار ادخال التردد لو مطلوب

التردد : 11938او 11747حسب القناة

الاستقطاب : افقي Hأوراسي V

5.البحث عن القنوات (نختار بحث او SCAN او بحث تلقائي )

6.حفظ القنوات (بعد مايخلص البحث بنغط علي SAVE ).