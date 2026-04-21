ترددات نايل سات 2026.. قائمة القنوات الجديدة والتحديثات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 مساءً - يعتبر القمر الصناعي نايل سات من اهم افضل الاقمار في الوطن العربي حيث يضم عدد كبير من القنوات وتحرص على تقديم محتوى متنوع تناسب احتياجات جميع الأعمار وتستمر واضافة قنوات جديدة مع الاهتمام بالتحديثات لضمان أعلى جودة للمشاهد وتضم مجالات مختلفة (مسلسلات ، اخبار، رياضة ، اطفال)وسنعرض أهم قنوات نايل سات وطريقة استقبالها ..
تردد قنوات نايل سات الجديد 2026:
قنوات :mbc مصر -mbc العراق -mbc1
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي (v)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح :5/6
مجموعة قنوات (mbc1 -mbc2 -mbc3 -mbc4 -mbc Action -mbc drama) وترددها هو
- التردد: 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل التصحيح 5/6
تردد قنوات (ON -DMC -CBC - الحياة)
- التردد: 12092
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 5/6
وايضا قنوات :ART -روتانا دراما -النهار دراما )
- التردد : 12360
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 3/4
- تردد المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة
- التردد : 11575
- الاستقطاب : افقي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : ⅚
تردد قنوات الاطفال 2026
- التردد : 12604
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 3/4
قنوات كرتون عربية وأجنبية متنوعة
- التردد : 11096
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 3/4
مجموعة قنوات القران والسنة (الناس -السعودية -المجد )
- التردد : 12149
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح: 5/6
قنوات اسلامية متنوعة
- التردد : 10727
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 3/4
تردد القنوات الاخبارية والعربية
- التردد : 11546
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح 5/6
قنوات محلية واقلمية ايضا
- التردد: 11334
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 3/4
تردد فنوات الترفةراسي والغناء
- التردد : 11257
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز :27500
- معامل التصحيح : 5/6
قنوات منوعات الخليجية والمصرية
التردد : 12688
- الأستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح 3/4
قنوات أبو ظبي الرياضية ، دبي الرياضية
- التردد : 12467
- الأستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصحيح : 5/6
قنوات رياضية مفتوحة اخري
- التردد : 10922
- الأستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل التصجيح : 3/4
طريقة تنزيل القنوات بخطوات بسيطة
- نفتح القائمة (MENU) من الريموت
- ندخل علي التركيب
- تختار القمر الصناعي من قائمة الاقمار
- ادخال التردد لو مطلوب
- التردد : 11938او 11747حسب القناة
- الاستقطاب : افقي Hأوراسي V
5.البحث عن القنوات (نختار بحث او SCAN او بحث تلقائي )
6.حفظ القنوات (بعد مايخلص البحث بنغط علي SAVE ).
