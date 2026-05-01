اطّلع على نتيجة مباراة بيراميدز ضد إنبي اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 08:15 مساءً - اشتعلت الأجواء مبكرًا على استاد الدفاع الجوي في مواجهة حملت طابع الإثارة من أول صافرة، لقاء بيراميدز وإنبي جاء ضمن صراع قوي في مجموعة التتويج بالدوري المصري وقدم الفريقان مباراة أشبه بمهرجان أهداف تبادل فيه الطرفان السيطرة والفرص قبل أن يحسم بيراميدز التقدم لصالحه مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

ملخص مباراة بيراميدز ضد إنبي

دخل إنبي المباراة بجرأة واضحة ونجح في مباغتة بيراميدز بهدف مبكر لكن الرد جاء سريعًا من أصحاب الأرض الذين استعادوا التوازن وعادوا للمباراة بهدف التعادل، ومع مرور الوقت فرض بيراميدز إيقاعه الهجومي ونجح في التقدم إلا أن إنبي لم يستسلم وعاد مرة أخرى بهدف التعادل من ركلة جزاء، وبين شد وجذب خطف بيراميدز هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لينهيه متفوقًا في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

أهداف مباراة بيراميدز ضد إنبي

بدأ إنبي التسجيل عن طريق أقطاي عبدالله في الدقيقة 10 مستغلًا بداية قوية لفريقه، ولم يتأخر رد بيراميدز كثيرًا حيث أدرك عودة الفاخوري التعادل في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 27 نجح مصطفى زيكو في تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز، ليضع فريقه في المقدمة، لكن إنبي عاد من جديد وسجل علي محمود هدف التعادل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات عاد مصطفى زيكو ليهز الشباك مجددًا مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 45+2.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد إنبي

انتهت المباراة بتقدم بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة حتى الآن مع استمرار الصراع بين الفريقين على حصد نقاط المباراة.