تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر ضمن استعدادات كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 06:30 مساءً -

استقبل معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، وفدًا طبيًا تابعًا لـFIFA، لإجراء فحوصات الكشف عن المنشطات للاعبين، ضمن الإجراءات الدورية المعتمدة على جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وقام وفد الاتحاد الدولي باختيار 12 لاعبًا من صفوف المنتخب الوطني بشكل عشوائي للخضوع لتحليل المنشطات، وذلك وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد قبل انطلاق البطولة العالمية.

وشهدت إجراءات الفحص تعاونًا كاملًا من جانب مسؤولي منتخب مصر والجهاز الطبي واللاعبين، حيث أُجريت التحاليل داخل مقر المعسكر وسط تنظيم دقيق والتزام تام بالتعليمات الطبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.