رئيس بعثة حج القرعة: لأول مرة نظام تسكين بالأرقام داخل مخيمات منى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 06:30 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، رئيس بعثة حج القرعة، تطبيق نظام جديد لأول مرة داخل مخيمات الحجاج بمشعر منى، يعتمد على التسكين بالأرقام لتسهيل حركة الحجاج ومنع تكدسهم أو ضياعهم داخل المخيمات.

وأوضح رئيس البعثة أنه تم تخصيص رقم لكل خيمة و«صوفا بيد»، مع تسليم الحجاج كروت تعريفية تتضمن أرقام أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى تمييز طرقات المخيمات بألوان مختلفة لكل مجموعة من الحجاج.

وأشار إلى أن بعثة القرعة تعاقدت كذلك مع شركات للحراسة والنظافة، لضمان تأمين المخيمات والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج على مدار الساعة