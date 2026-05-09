تردد قناة الجزائرية الناقلة لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل مصر وخارجها، نظرًا لقيمة الحدث وأهمية اللقب بالنسبة للفريقين.

ويبحث الكثير من الجماهير عن وسيلة لمتابعة اللقاء عبر قناة مجانية مفتوحة على القمر الصناعي، إلى جانب البث الرسمي عبر القنوات المشفرة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المشجعين من مشاهدة هذا النهائي القاري المنتظر دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب خارج أرضه، تمنحه أفضلية مهمة قبل مواجهة العودة في القاهرة، وتُقربه خطوة إضافية من التتويج باللقب القاري واستعادة أمجاده الإفريقية.

ويعول الجهاز الفني للفريق الأبيض على خبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الكبرى، خاصة في ظل الرغبة القوية لدى النادي في إسعاد جماهيره وإنقاذ الموسم ببطولة قارية جديدة تضاف إلى خزائن القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تُقام مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل في الجزائر، بينما يُقام لقاء الإياب يوم السبت 16 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة العودة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حضور جماهيري كبير منتظر في مدرجات استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة

تنقل شبكة قنوات beIN Sports المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، مع استوديو تحليلي موسع يضم نخبة من نجوم الكرة والتحليل.

كما يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية، التي اعتادت نقل مباريات الأندية الجزائرية في البطولات القارية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

يمكن استقبال القناة الجزائرية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويمثل هذا التردد فرصة مثالية للجماهير الراغبة في متابعة النهائي الإفريقي بشكل مجاني وبجودة جيدة، خاصة في ظل الزخم الكبير المصاحب لهذه المواجهة المنتظرة.

ويتطلع الزمالك إلى العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية تُسهل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة، بينما يسعى اتحاد العاصمة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أفضلية قبل الحسم النهائي على اللقب.