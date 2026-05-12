رابط الأسطورة.. بث مباشر مباراة الحسين ضد الوحدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 09:29 مساءً - يحتضن استاد الحسن في مدينة إربد مساء اليوم الثلاثاء مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الحسين إربد والوحدات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأردن لموسم 2025-2026، في لقاء منتظر بين فريقين يملكان طموحًا مشروعًا لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

ووصل الحسين إربد إلى هذا الدور بعدما واصل نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي، ونجح في فرض نفسه كأحد أقوى الفرق الأردنية بفضل الأداء الجماعي المتوازن والصلابة الدفاعية التي ظهرت بوضوح في مبارياته الأخيرة. ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو منصة التتويج.

في المقابل، يدخل الوحدات المباراة تحت شعار لا بديل عن الانتصار، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى وسجله الحافل في بطولة كأس الأردن. ويطمح الفريق الأخضر إلى تجاوز عقبة الحسين إربد والعودة إلى النهائي من أجل المنافسة على لقب جديد يضاف إلى تاريخه.

موعد مباراة الحسين إربد والوحدات اليوم

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الأردن ومصر والسعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الحسين ضد الوحدات

تنقل قناة الأردن الرياضية أحداث اللقاء بشكل مباشر وحصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات البطولات المحلية الأردنية.

معلق مباراة الحسين ضد الوحدات

يقوم المعلق الرياضي عماد قطيش بالتعليق على مجريات المواجهة.

كيفية مشاهدة مباراة الحسين إربد ضد الوحدات بث مباشر

يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر لقناة الأردن الرياضية من خلال شاشتها التلفزيونية أو عبر منصاتها الرسمية على الإنترنت.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الموسم في الكرة الأردنية، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما الكبيرة في الوصول إلى النهائي، وهو ما يجعل الجماهير على موعد مع مباراة يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق حتى صافرة النهاية.