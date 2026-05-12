بعد تصريحاته عن إمام عاشور..من هو أدم وطني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:17 مساءً - أثارت تصريحات "أدم وطني" وهو وكيل اللاعبين، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية خلال الساعات الماضية، بعد حديثه الأخير بشأن مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، واحتمالية رحيله مع نهاية الموسم الجاري.

تصريحات أدم وطني عن إمام عاشور

كان أدم وطني قد صرّح في أحد اللقاءات الصحفية بأن إمام عاشور لا يبدو مستمرًا مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يدفعه لاتخاذ خطوة الرحيل عن الفريق الأحمر عقب نهاية الموسم الحالي، في حال الاتفاق على أحد هذه العروض المطروحة.

وهذه التصريحات فتحت باب التكهنات حول مستقبل أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية، خاصة في ظل أهمية إمام عاشور داخل تشكيل الأهلي ودوره المؤثر منذ انضمامه للفريق، ما جعل حديث وكيل اللاعبين محل اهتمام واسع وردود فعل متباينة بين الجماهير والمتابعين.

من هو أدم وطني؟

يُعد أدم وطني من الأسماء البارزة في سوق انتقالات اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بعدد من الصفقات الكبرى التي لفتت الأنظار داخل وخارج مصر، وبدأ اسمه في الظهور بقوة بعد مساهمته في انتقال المهاجم مصطفى محمد إلى نادي نانت الفرنسي، وهي الصفقة التي اعتُبرت نقطة تحول في مسيرته داخل عالم وكلاء اللاعبين.

ويمتلك وطني أصولًا مصرية ويحمل الجنسية الفرنسية، كما يقيم حاليًا في فرنسا، ويجمعه تعاون مهني مع وكيل اللاعبين المصري أحمد يحيى، ما ساعده على توسيع نشاطه في السوق الأوروبية والعربية في آن واحد.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم وطني أيضًا بعدة تحركات تخص النادي الأهلي، من بينها ملف انتقال المدافع الشاب محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي في صيف عام 2024، وهو الانتقال الذي وضعه تحت دائرة اهتمام جماهير القلعة الحمراء.