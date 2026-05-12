تشكيل النصر الرسمي أمام الهلال في قمة الحسم...

وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعالمية نحو ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، لمتابعة المواجهة التاريخية بين نادي النصر وغريمه التقليدي نادي الهلال، حيث تأتي هذه الموقعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن للمحترفين، وهي المواجهة التي قد تضع الكلمة الأخيرة في صراع اللقب المشتعل.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في دوري روشن

أعلن المدير الفني لنادي النصر عن القائمة الرسمية التي ستخوض الديربي ضد نادي الهلال:

الحارس: ماتيوس.

وفي خط الدفاع: بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، وأينييغو مارتينيز.

يأتي في خط الوسط: بروزوفيتش، جواو فيليكس، وعلي الحسن.

بينما وفي خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، وكنجسلي كومان.

صراع النقاط وسيناريوهات حسم اللقب بين النصر والهلال

يدخل نادي النصر المباراة وهو متربع على قمة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ساعياً لتوسيع الفارق وتأكيد أحقيته بالصدارة، وفي المقابل يطمح نادي الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة في تحقيق الفوز لتقليص الفارق، وإعادة إحياء آماله في خطف اللقب بآخر لحظات الموسم.

