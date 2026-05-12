رغم الإخفاق الأفريقي.. بيراميدز يتمسك بحلم الدوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:17 مساءً - أكد معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقه واجه العديد من التحديات خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن بعض القرارات التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق في الدوري المصري، إلى جانب أزمة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق منذ بداية الموسم.

وقال سالم، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي كريم رمزي، إن بيراميدز كان يطمح إلى تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، إلا أن الظروف الفنية والإدارية حالت دون الوصول إلى هذا الهدف بالكامل، رغم نجاح الفريق في حصد لقب كأس مصر.

وأضاف أن الفريق خسر العديد من النقاط في مباريات مهمة بالدوري بسبب ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الواضحة، مؤكدًا أن تلك القرارات ساهمت في تراجع نتائج الفريق خلال بعض المواجهات الأخيرة.

الخروج من دوري أبطال أفريقيا كان صدمة لبيراميدز

وأوضح المدرب العام لبيراميدز أن الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا تسبب في حالة من الحزن داخل الفريق، خاصة أن النادي كان يخطط للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة القارية هذا الموسم.

وأشار سالم إلى أن الجهاز الفني واللاعبين عملوا منذ بداية الموسم بهدف المنافسة على جميع الألقاب، لكن ضغط المباريات وكثرة المشاركات أثر بشكل واضح على الأداء البدني والفني للفريق في بعض الفترات.

وأكد أن بطولة كأس مصر جاءت لتعوض جزءًا من خسارة البطولة الأفريقية، موضحًا أن التتويج المحلي منح اللاعبين دفعة معنوية قوية لمواصلة المنافسة في الدوري المصري حتى النهاية.

بيراميدز يؤكد أن الإصابات أثرت على مستوى الفريق هذا الموسم

وتحدث سالم عن الإصابات التي عانى منها الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في فترات مختلفة تسبب في تراجع الأداء ببعض المباريات المهمة.

وأضاف أن الجهاز الفني اضطر في أكثر من مناسبة لإجراء تعديلات مستمرة على التشكيل بسبب الغيابات، وهو ما انعكس على مستوى الانسجام داخل الفريق، خاصة مع ضغط المباريات المتتالية.

وأشار إلى أن الفريق حاول التعامل مع جميع الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على فرصه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مشددًا على أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية في العديد من المواجهات.

بيراميدز يؤكد استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري

واختتم معتصم سالم تصريحاته بالتأكيد على أن سباق الدوري المصري لم يُحسم بعد، مشددًا على أن بيراميدز سيواصل القتال حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

وقال إن الفريق لا يزال يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، مؤكدًا أن كرة القدم دائمًا ما تشهد مفاجآت وتقلبات حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن جميع لاعبي بيراميدز يركزون حاليًا على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، أملاً في استعادة صدارة الدوري، مؤكدًا أن شعار الفريق خلال المرحلة المقبلة هو أن "الدوري مازال في الملعب".