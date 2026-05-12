وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

الأمين العام لجامعة الدول يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن

الأمين العام لجامعة الدول يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 08:18 مساءً - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، جريمة اختطاف ناقلة نفط على متنها ثمانية بحارة مصريين، إلى جانب بحارة من جنسيات أخرى، أثناء إبحارها في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل محافظة شبوة، واقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية.

 

  

اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين

وأكد أبو الغيط أن عملية الاختطاف تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المختطفين.

 

ودعا الأمين العام إلى ضمان سلامة الطاقم البحري، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية للتعامل مع مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن الملاحة الدولية.

 

 

 

تضامن كامل مع مصر

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد تضامن الجامعة العربية الكامل مع مصر ومع جميع البحارة المختطفين، مثمناً التحركات الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تحريرهم وضمان سلامتهم.

 

 

 

تحذير من تهديد الملاحة في البحر الأحمر

وشددت الجامعة العربية على أن أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل جزءاً من الأمن القومي العربي، مؤكدة أن أي تهديد له ينعكس على مصالح الدول العربية كافة ويؤثر على استقرار حركة التجارة الدولية.

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

