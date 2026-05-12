رابط يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 09:29 مساءً - تتحول مدينة الرس مساء الثلاثاء إلى محطة حاسمة في صراع البقاء بدوري روشن السعودي حين يلتقي الخلود مع الأخدود على ملعب نادي الحزم، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة الخلود والأخدود الأسطورة في دوري روشن بدون انقطاع في البث وجودة HD فائقة

الخلود يدخل المواجهة وهو يعرف أن الانتصار هذه الليلة قد يختصر عليه أسابيع كاملة من التوتر والانتظار لأن الفوز سيرفع رصيده إلى 34 نقطة وهو رقم يكفيه لضمان البقاء رسميًا قبل إسدال الستار على الموسم، لذلك تبدو المباراة بالنسبة له وكأنها نهائي خاص لا يقبل أي تعثر جديد.

أما الأخدود فقد انتهت حساباته رسميًا بعد تأكد هبوطه إلى دوري يلو عقب موسم لم يتمكن خلاله من مجاراة إيقاع المنافسة في دوري المحترفين، ورغم ذلك سيحاول الفريق تقديم صورة مختلفة في الجولات الأخيرة خاصة أن المباريات التي تلعب دون ضغوط قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.

موعد مباراة الخلود والأخدود

تقام مباراة الخلود والأخدود مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر بينما تبدأ المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في توقيت مهم لكلا الفريقين قبل الجولات الأخيرة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأخدود

تتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية نقل أحداث مباراة الخلود والأخدود بشكل حصري ضمن تغطيتها المستمرة لمنافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما تقدم الشبكة تغطية تحليلية موسعة للمباراة مع متابعة مباشرة لتأثير النتيجة على موقف الخلود في جدول الترتيب وصراع البقاء بين فرق القاع.

ويعلق على أحداث المباراة المعلق فارس عوض الذي ينقل تفاصيل المواجهة المنتظرة بين فريق يسعى للبقاء وآخر ودع المنافسة رسميًا.