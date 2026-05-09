رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية إلى ملعب «أنفيلد»، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وتشيلسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل الصراع المحتدم على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما تشيلسي، فيخوض المواجهة وهو في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ويسعى لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المراكز المؤهلة للبطولات القارية وتمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل نهاية الموسم.

ويُنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة في ظل القوة الهجومية التي يمتلكها الفريقان، خاصة مع وجود النجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، إلى جانب كوكبة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، مع استوديو تحليلي شامل يسبق اللقاء ويستمر حتى صافرة النهاية.

أين يمكنني مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي؟

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV وخدمة beIN Connect، وذلك للمشتركين في باقات beIN Sports، مع إمكانية مشاهدة اللقاء بجودة عالية على مختلف الأجهزة.

