هل استحق النصر ركلة جزاء في الشوط الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:29 صباحاً - شهد الشوط الأول من مواجهة النصر والهلال حالة تحكيمية أثارت الجدل بعدما ارتطمت الكرة بيد البرتغالي روبن نيفيز داخل منطقة العمليات حيث سدد مواطنه جواو فيليكس الكرة نحو المرمى لكن يد نيفيز اعترضت طريقها دون أن يقرر حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح العالمي.

تقدم نصراوي بهدف سيماكان قبل الاستراحة أمام الهلال

نجح المدافع محمد سيماكان في وضع النصر بالمقدمة عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول ليخرج فريقه متقدماً بهدف نظيف وسط أجواء مشحونة بسبب القرارات التحكيمية ومطالبات لاعبي النصر بضربة جزاء لم يتم الالتفات إليها من قبل حكم المباراة.

نيفيز وفيليكس في صراع برتغالي خاص

تعتبر لقطة تسديدة فيليكس وارتطامها بيد نيفيز هي الأبرز في النصف الأول من اللقاء خاصة وأنها كانت كفيلة بتغيير مجرى النتيجة في حال تم احتسابها ويترقب الجميع الآن ردود الأفعال والتحليلات التحكيمية لهذه الحالة المؤثرة في نتيجة ديربي الرياض الكبير.