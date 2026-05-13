صحة لبنان: 108 شهداء من المسعفين و163 اعتداءً

صحة لبنان: 108 شهداء من المسعفين و163 اعتداءًأعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي منذ 2 مارس الماضي بلغت 163 اعتداءً مباشراً على الأطقم الإسعافية، ما أدى إلى استشهاد 108 مسعفين وعاملين صحيين وتضرر 108 سيارات إسعاف وإطفاء، إضافة إلى استهداف 16 مستشفى وإقفال 4 مستشفيات قسرًا.

وقال الوزير اللبناني، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الأرقام لا تجسد التوثيق فقط، بل قصص حياة"، مؤكداً أن الضحايا "لم يكونوا مسلحين أو عسكريين، بل كانوا يؤدون رسالة إنسانية تحميها القوانين الدولية".

وأشار إلى أن "الحصيلة منذ 17 أبريل 2026 بلغت 1502 إصابة، بينها 380 شهيدًا و1122 جريحًا، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ توسع الحرب في 2 مارس الماضي إلى 11650 إصابة، بينها 2882 شهيداً و8768 جريحا".