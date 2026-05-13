إنقلاب في جدول روشن.. ترتيب الدوري السعودي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:29 صباحاً - تأجل تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي بعدما سقط في فخ التعادل القاتل أمام الهلال بنتيجة 1-1، في القمة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

وتقدم النصر في الدقيقة 37 عن طريق المدافع محمد سيماكان، وظل متفوقًا حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يستقبل هدفًا عكسيًا قاتلًا بعدما سجل الحارس بينتو كريبسكي بالخطأ في مرماه، ليمنح الهلال نقطة ثمينة ويؤجل احتفالات العالمي بالتتويج.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما وصل الهلال إلى 78 نقطة في المركز الثاني، ليبقي المنافسة قائمة مؤقتًا على لقب البطولة.

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال

1- النصر – 83 نقطة

2- الهلال – 78 نقطة

3- الأهلي – 75 نقطة

4- القادسية – 71 نقطة

5- الاتحاد – 52 نقطة

6- التعاون – 52 نقطة

7- الاتفاق – 49 نقطة

8- نيوم – 44 نقطة

9- الحزم – 39 نقطة

10- الفيحاء – 38 نقطة

11- الخليج – 37 نقطة

12- الفتح – 33 نقطة

13- الخلود – 32 نقطة

14- الشباب – 32 نقطة

15- ضمك – 26 نقطة

16- الرياض – 26 نقطة

17- الأخدود – 17 نقطة

18- النجمة – 13 نقطة