لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:29 صباحاً - نفت تقارير صحفية وجود اتفاق وشيك بين تشيلسي والمدرب الإسباني تشابي ألونسو مؤكدة أن الأخير ينتظر تحركاً من ناديه السابق ليفربول حيث يترقب ألونسو اتصالاً رسمياً من الريدز لخلافة أرني سلوت المتوقع رحيله عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.

ليفربول الأولوية الأولى للمدرب الإسباني تشابي الونسو

كشفت صحيفة i Paper أن موافقة ألونسو على قيادة تشيلسي متوقفة بشكل كامل على موقف ليفربول عقب نهاية الموسم ويرغب المدرب الشاب في استطلاع قرارات إدارة ناديه السابق قبل اتخاذ أي خطوة رسمية تجاه العروض الأخرى المقدمة له في الوقت الراهن.

الغموض يحيط بمستقبل سلوت مع ليفربول

أشار المصدر إلى أن ليفربول قد يتجه للاستغناء عن خدمات مدربه الحالي أرني سلوت هذا الصيف مما يفتح الباب أمام عودة ألونسو كمدير فني وهو ما جعل المدرب الإسباني يتمهل في الرد على اتصالات مسؤولي تشيلسي الذين يأملون في حسم ملف المدرب الجديد مبكراً.