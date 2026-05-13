إنقلاب في الدوري بسبب هدف قاتل.. اطّلع على نتيجة...

إنقلاب في الدوري بسبب هدف قاتل.. اطّلع على نتيجة...

أفضل اشتراك IPTV بدون تقطيع: دليل عملي لاختيار...

أفضل اشتراك IPTV بدون تقطيع: دليل عملي لاختيار...

إنقلاب في جدول روشن.. ترتيب الدوري السعودي بعد...

إنقلاب في جدول روشن.. ترتيب الدوري السعودي بعد...

لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

هل استحق النصر ركلة جزاء في الشوط الأول...

هل استحق النصر ركلة جزاء في الشوط الأول...

الهوايات المفضلة لمواليد برج الثور وسماته الشخصية

الهوايات المفضلة لمواليد برج الثور وسماته الشخصية

صحة لبنان: 108 شهداء من المسعفين و163 اعتداءً

صحة لبنان: 108 شهداء من المسعفين و163 اعتداءً

التضخم في أمريكا يرتفع للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل

التضخم في أمريكا يرتفع للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل

مدبولي: التعاون الاقتصادي مع الصين يشهد تطوراً ملحوظاً في الاستثمار والبنية التحتية

مدبولي: التعاون الاقتصادي مع الصين يشهد تطوراً ملحوظاً في الاستثمار والبنية التحتية

معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم استعدادا لاتحاد العاصمة

معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم استعدادا لاتحاد العاصمة

الرئيسية أخبار عالمية

لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

لهذا السبب.. تشابي الونسو يتراجع عن قرار تدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:29 صباحاً - نفت تقارير صحفية وجود اتفاق وشيك بين تشيلسي والمدرب الإسباني تشابي ألونسو مؤكدة أن الأخير ينتظر تحركاً من ناديه السابق ليفربول حيث يترقب ألونسو اتصالاً رسمياً من الريدز لخلافة أرني سلوت المتوقع رحيله عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي.

ليفربول الأولوية الأولى للمدرب الإسباني تشابي الونسو 

كشفت صحيفة i Paper أن موافقة ألونسو على قيادة تشيلسي متوقفة بشكل كامل على موقف ليفربول عقب نهاية الموسم ويرغب المدرب الشاب في استطلاع قرارات إدارة ناديه السابق قبل اتخاذ أي خطوة رسمية تجاه العروض الأخرى المقدمة له في الوقت الراهن.

الغموض يحيط بمستقبل سلوت مع ليفربول 

أشار المصدر إلى أن ليفربول قد يتجه للاستغناء عن خدمات مدربه الحالي أرني سلوت هذا الصيف مما يفتح الباب أمام عودة ألونسو كمدير فني وهو ما جعل المدرب الإسباني يتمهل في الرد على اتصالات مسؤولي تشيلسي الذين يأملون في حسم ملف المدرب الجديد مبكراً.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق