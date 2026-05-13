مدبولي: التعاون الاقتصادي مع الصين يشهد تطوراً ملحوظاً في الاستثمار والبنية التحتية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 مايو 2026 02:01 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فو هوا، رئيس وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، والوفد المرافق له، بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيراً إلى احتفال البلدين بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي تم تدشينها عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج.

كما طلب رئيس الوزراء نقل تحياته وتقديره إلى لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مشيراً إلى لقائهما خلال يوليو 2025، والذي تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعكس عمق العلاقات المتميزة بين مصر والصين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ضوء التفاهمات المستمرة بين قيادتي البلدين، وما شهدته السنوات الأخيرة من زيارات رئاسية واتفاقات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تطوير العلاقات الإعلامية وتنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية مشتركة.

وجدد رئيس الوزراء دعم مصر لمبدأ «الصين الواحدة»، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الثقة السياسية ويدعم مسارات التعاون الثنائي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك مركز المال والأعمال والقطار الكهربائي الخفيف، وغيرها من المشروعات التي تمت بشراكة صينية، كما ثمّن الشراكة القائمة مع المطور الصناعي «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أسهمت في جذب مئات الشركات الصناعية إلى المنطقة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتدريب في المجال الإعلامي.

من جانبه، أكد ضياء رشوان أنه استقبل خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات العديد من الوفود الإعلامية الصينية، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر وتطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأضاف أن مصر تحرص كذلك على توسيع مجالات التعاون الإعلامي مع الصين، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتجارب المهنية.

بدوره، نقل فو هوا تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً حرص القيادة الصينية على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مصر في مختلف المجالات.

كما أعرب عن تطلعه إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق البناء بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية ودفعها نحو مزيد من التعاون المشترك.

وأشار رئيس وكالة «شينخوا» إلى أنه زار خلال اليومين الماضيين المتحف المصري الكبير والأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة وملموسة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية تنموية طموحة وجهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يحظى بتقدير واحترام كبيرين لدى الجانب الصيني.

واستعرض فو هوا الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها وكالة أنباء «شينخوا»، وما تضمه من كوادر إعلامية وفنية واسعة، مشيراً إلى أن الوكالة تعد من أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية لما تمتلكه من شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين حول العالم.

وأوضح أن مكتب الوكالة بالقاهرة يقوم بدور محوري باعتباره مكتباً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً اهتمام الوكالة بمتابعة وتغطية الأخبار والتطورات المصرية في ضوء ما تشهده مصر من حراك تنموي وسياسي واقتصادي يحظى باهتمام واسع لدى الجانب الصيني.

وأضاف: «نلتزم بتغطية الأخبار المصرية بكل مهنية وموضوعية، ونسعى إلى نقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من جهود تنموية وإنجازات متواصلة في مختلف القطاعات إلى الرأي العام العالمي، كما سنواصل العمل على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر».

