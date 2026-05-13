إنقلاب في الدوري بسبب هدف قاتل.. اطّلع على نتيجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:29 صباحاً - خطف الهلال تعادلًا قاتلًا أمام غريمه النصر بنتيجة 1/1، في ديربي الرياض المثير الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة النصر ضد الهلال في الشوط الأول

شهدت المباراة إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بعدما تقدم النصر بهدفين مقابل هدف حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح الهلال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مستفيدًا من خطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق المدافع محمد سيماكان، بعد استغلاله كرة ثابتة أسكنها الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف الهلال من ضغطه بحثًا عن العودة، ونجح في إدراك التعادل، قبل أن يستعيد النصر تقدمه وسط تألق واضح من كريستيانو رونالدو وساديو ماني في الخط الأمامي.

وفي الدقيقة 83، غادر رونالدو أرضية الملعب وسط تحية جماهيرية كبيرة، بينما واصل الهلال محاولاته حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+7، ليقتنص نقطة ثمينة من قلب الأول بارك.

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل الهلال إلى 78 نقطة، ليبقى الصراع على لقب دوري روشن السعودي مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة من الموسم.