قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:17 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث يستضيف النصر غريمه التقليدي الهلال في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين

وتنطلق صافرة بداية ديربي الرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، في مواجهة قد تحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري هذا الموسم.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ما يجعل نتيجة اللقاء مؤثرة بصورة مباشرة في سباق التتويج باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

تنقل منصة ثمانية المباراة حصريًا باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي.

كما توفر المنصة تغطية موسعة تتضمن استوديو تحليليًا قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، إلى جانب متابعة شاملة لكافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالمواجهة.

معلق مباراة النصر والهلال

أسندت منصة ثمانية مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى الثنائي فارس عوض ومشاري القرني، في خطوة تضيف مزيدًا من الحماس إلى القمة المنتظرة.

أين يمكن مشاهدة مباراة النصر والهلال؟

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر تطبيق ومنصة ثمانية على مختلف الأجهزة الذكية، إلى جانب البث التلفزيوني عبر القنوات التابعة للمنصة.

ويترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة قوية بين فريقين يضمان نخبة من النجوم، يتقدمهم كريستيانو رونالدو من جانب النصر، وسالم الدوسري من جانب الهلال، في مباراة قد تكون نقطة التحول الحاسمة في سباق لقب دوري روشن السعودي.