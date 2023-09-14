انت الأن تتابع خبر عالم دين يحسم الجدل حول حكم حظر النقاب بالمدارس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت وزارة التربية والتعليم في مصر، قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بشأن حظر النقاب في المدارس، واعتبار غطاء الرأس للطالبات حرية شخصية وقرار اختياري دون ضغط من ولي الأمر او أي جهة.

أثار هذا الإعلان جدلا واسعا في البلاد وسط انقسام الأراء بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، فثمة من رأى النقاب حرية شخصية ويجب الا يتم التعميم بحظره، بينما اكد البعض ان غطاء الوجه ليس من الإسلام ووجه المرأة ليس عورة.

ولكن ما رأي علماء الدين بهذا القرار، وهل يُعتبر قراراً صحيحاً ام تجاوزاً للتعاليم الإسلامية؟

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