انت الأن تتابع خبر عباس يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة .. وهذا ما قاله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الخميس ، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركة سيادته بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.



وأطلع عباس، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.



وأكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.



بدوره، عبر غوتيريش عن أمله بأن يتم حل القضية الفلسطينية ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة بما في ذلك أن تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الامم المتحدة قبل أن تنتهي مدة ولايته الثانية أمينا عاما للامم المتحدة.



وأكد أنه سيزور فلسطين نهاية شهر أكتوبر القادم وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيترأس اجتماعاً غدا لحشد الدعم المالي للأونروا، واعتبرها من أولويات مهماته كأمين عام.



بدوره، رحب الرئيس الفلسطيني بما سمعه من الامين العام للأمم المتحدة حول حرصه على حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة.



وأضاف بأن ذلك يدل على القناعة المخلصة للأمين العام حول المسألة الفلسطينية المستندة للقانون الدولي، مرحبا بزيارته إلى دولة فلسطين.