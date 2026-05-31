الأهلي يبدأ خطة تسويق 17 لاعباً معاراً قبل حسم صفقات الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 03:30 مساءً - بدأ مسئولو النادى الأهلى خطة تسويق اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك للتفرغ لحسم ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها استعداداً للموسم المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تسويق اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق بشكل مُستمر، والعائدين من الإعارة، من أجل ضم أكثر من صفقة خلال ميركاتو الصيف.

ويمتلك الأهلي 17 لاعبا معارا خلال الموسم المنقضي، وهم، نيتس جراديشار وأشرف داري ورضا سليم ومحمد كريستو وأفشة ومحمد عبد الله وأحمد خالد كباكا وأحمد عابدين وكريم الدبيس وأحمد رضا وعمر الساعي وعمر كمال ومعتز محمد ومصطفى العش ومصطفى مخلوف ويوسف عبد الحفيظ ويوسف عفيفي.

الأهلى يتمسك باستمرار تريزيجيه ورفض عروض رحيله الموسم المقبل

وتمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق بالموسم الجديد، ورفض أي عروض تصله للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويري مسئولو النادى الأهلى أن تواجد تريزيجيه بالموسم الجديد من أساسيات عودة الهيبة للفريق الأحمر، باعتباره قائد الفريق وابن النادى الذى بإمكانه لم شمل المارد الأحمر لمصالحة الجماهير واستعادة البطولات الغائبة.

ويستحق محمود حسن تريزيجيه لقب أفضل لاعب فى صفوف القلعة الحمراء هذا الموسم، بفضل روحه العالية وحفاظه على مستواه، رغم تراجع أداء كل زملائه بالفريق.

وعلى عكس التوقعات قبل انطلاق الموسم، بأن يكون زيزو هو النجم الأبرز داخل صفوف الأهلي، خطف تريزيجيه الأضواء بالكامل، بعدما شارك اللاعب خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات المحلية، ونجح الفتى الذهبي فى تسجيل 18 هدفًا خلال ما يقرب من 2535 دقيقة، وأصبح هداف الاهلى فى بطولة الدوري المصري برصيد 11 هدفا واحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى دوري نايل خلف أحمد ياسر ريان المتصدر برصيد 12 هدفا، بجانب فوز تريزيجيه بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-26 برصيد 6 أهداف.

ونجح تريزيجيه فى التسجيل بكل البطولات التي خاضها الأهلي هذا الموسم، ورغم أن اللاعب اشتهر منذ بداياته مع الأهلي، ثم خلال رحلته الاحترافية فى إنجلترا وتركيا، بتسديدته المعتادة المعروفة لدى الجماهير بـ"R2"، فإن النسخة الحالية من تريزيجيه تبدو أكثر تنوعًا وتأثيرًا داخل منطقة الجزاء.

ويثبت تريزيجيه بهذا الأداء أنه يعيش أحد أفضل فتراته، وأن عودته للأهلي لم تكن مجرد استرجاع لاعب، بل استعادة نجم أكثر نضجًا وقدرة على صناعة الفارق.