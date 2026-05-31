الالوان التريندي للصيف

الوان الصيف السنة دي بتجمع بين الالوان المحايدة الهادية والناعمة، واللمسات الجريئة، والالوان الرئيسية بتشمل اللون الازرق المخضر يعتبر هو“لون العام”، واللون الابيض الناعم “لون الغيوم”، والالوان الحيوية زي الاصفر لون المشمس “لون الشمس”، والاحمر الناري، والاخضر الليموني. الوان محايدة وهادية وناعمة : لون الغيوم: اللون الابيض المايل للبيج، بيدي لمسة هادية على اي اطلالة، سواء كانت اساسية او خلفية انيقة احادية اللون. Cloud Dancer color اخضر المرمرية: لون ترابي دافي، هيضيف لمسة هادية من الطبيعة على اطلالاتك اليومية. Sage Green color sage green الالوان الزاهية : اللون الازرق المخضر: يعتبر هو لون العام. teal color الازرق الفاتح:لون خفيف ومنعش مناسب لموسم الصيف. soft blue soft blue.1 الالوان الجريئة : الاصفر المشمس: لون دافي مناسب للصيف خصوصا لما تنسقيه مع الازرق الغامق او الابيض الناعم. sunny yellow sunny yellow.1 البرتقاني: ما بين درجات الحمضيات الحيوية المنعشة لحد درجة البرتقاني الخوخي الهادي. orange color orange color.1 orange color.2 الاحمر الناري: من اكتر الالوان الجريئة اللي ممكن تجربيها في الصيف. bold red Red Shirt الاخضر الليموني: بيدي لمسة حيوية للوك الصيف. Lime green Lime green.1 تنسيقات عصرية بننصحك تجربيها : الاصفر + الازرق السماوي: مزيج مبهج ومتوازن لموسم الصيف. Yellow + Sky Blue Yellow + Sky Blue.1 البرتقاني + الازرق السماوي: بيوازن بين الالوان الجريئة مع لون محايد ناعم. Orange + sky blue Orange + sky blue.1 الاخضر الليموني + الازرق: بيجمع بين الحيوية مع الجينز الكلاسيكي للوك اليومي. Lime Green + Blue Lime Green + Blue.1

