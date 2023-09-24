انت الأن تتابع خبر استشهاد شابين من مخيم نور شمس بطولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد اليوم الأحد ، شابان من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم الفلسطينية ، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية ، قد أعلنت استشهاد الشاب أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عاما) ، والشاب عبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما) فجر اليوم الأحد، خلال العدوان المستمر على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وأفادت بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في رأسه، وبنفس طريقة القتل ، حيث نقلا على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، حيث أعلن الأطباء استشهادهما متأثران بالإصابة.



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.