انت الأن تتابع خبر مستوطن يدهس شابًا من ذوي الإعاقة وفتاة بالخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزداد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي يوميا على الشعب الفلسطيني الأعزل ، وتطال هذه الاعتداءات الجميع ، من شبان وأطفال وكبار السن ونساء وفتيات وحتى ذوي الإعاقة.



فقد أصيب شاب من ذوي الإعاقة، وفتاة، مساء الأحد ، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، قال رئيس "جمعية إبراهيم الخليل" الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية ، إن مستوطنا اجتاز بمركبته حاجزا عسكريا وصدم متجرا يعود للشاب حمدي يحيى ادعيس (21 عاما) وهو من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، ما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.



وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابيْن إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

