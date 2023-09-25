دقت ساعة الصفر.. تبقى من الزمن12 يوم وليلة وستحدث هذه الكارثة العظمى.. خبير زلازل عالمي يحصل على ادلة قاطعة على ان هذه الكارثة ستحدث.!

انت الان تتابع خبردقت ساعة الصفر.. تبقى من الزمن12 يوم وليلة وستحدث هذه الكارثة العظمى.. خبير زلازل عالمي يحصل على ادلة قاطعة على ان هذه الكارثة ستحدث.!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواصل العالم الهولندي فرانك هوجريبتس الخلط بين تنبؤاته، التي يقول إنها تستند إلى الحقائق العلمية وحركة الكواكب وتأثيرها على الأرض. وبعد كل زلزال يتذكر باعتزاز توقعاته السابقة.

وفي تغريدة جديدة يوم الأحد، استدعى العالم الهولندي المثير للجدل مقطع فيديو نشره قبل أيام متنبئًا بحدوث زلزال كبير، محذرًا من أن هذه التوقعات لا تزال قائمة.

غرد هوجريبتس على حسابه، "آخر التوقعات... ترقبوا... فقط في حالة"، وأرفق مقطع فيديو نشره قبل بضعة أيام وأثار ضجة كبيرة حول العالم. الارتباك.

قبلها بساعة، كتب العالم الهولندي تغريدة أخرى قال فيها: "من الخطأ أنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل. يتوقع العلماء الزلازل بشكل منتظم. على سبيل المثال، عندما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن هناك 7 احتمال وقوع زلزال % من الزلازل الكبيرة في ولاية كاليفورنيا في الثلاثين سنة القادمة. هناك فرق بين التنبؤات والتنبؤات.

اشتهرت هوجريبتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير ، بعد أن أصدرت تحذيرًا من الزلزال قبل 3 أيام من وقوعه، ليصبح بذلك من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نشر مؤخرا تنبؤا مشؤوما آخر يعتقد فيه بأنه، وبسبب تقارب الهندسة الحرجة للأرض وعطارد وزحل، فقد أصبح كوكب الأرض مهددا، في الأيام السبعة الأولى من شهر مايو ، بما أسماه "زلزالا هائلا" بقوة 8.5 وما فوق.

وخلال مقطع الفيديو، ربط هوغربيتس بين الأنشطة الزلزالية المتوقعة واكتمال القمر.وشدد مجدداً على أن أول أسبوع من شهر مايو "سيكون حرجاً"، وكررها عدة مرات خلال الفيديو، مشيراً إلى أن بعض الأنشطة الزلزالية التي يتوقعها قد تتخطى 7.5 إلى أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر.

وحذر بالأخص من أيام 3 و4 من مايو ، مشيراً إلى أن الخطر قد يمتد إلى 6 و7 من الشهر أيضا، مع اكتمال القمر.

وأكد أنه "لا يحاول إثارة الهلع"، بل إنه فقط يحذّر من حسابات حركة الكواكب التي ينتج عنها أنشطة زلزالية عظيمة على الكرة الأرضية، مشدداً بالقول: "لا يجب أن نغفل تلك الحسابات".

وشدد على أن الأمر قد يمتد إلى أكثر من نشاط زلزالي.

وخاض هوغربيتس في مزيد من التفاصيل، حيث حدد سيناريوهين: الأول قد يكون مواجهة نشاط زلزالي عظيم في حدود 3 أو 4 مارس، تتبعه أنشطة صغيرة بالأيام التالية، أو أن يكون ذلك النشاط الكبير في 6 أو 7 مايو ، تسبقه أنشطة زلزالية صغيرة.وربط السيناريوهين بتحرك الكواكب وباكتمال القمر. وشدد مجددا على "أنه لا يمين معرفة ما سيحدث .

كما تحدث عن أهمية وضع خطط لمواجهة الزلازل، حيث لابد للمرء أن يكون على علم بكيفية التصرف وقت حدوث الزلزال وكيف يخرج من منزله بأسرع وقت ممكن، مشدداً بالقول إنه مع التوقعات المنتظرة ببداية شهر مايو ، يجب على الجميع أن يبقى على أشد درجات الحرص

وقعت سلسلة من الهزات الأرضية في روسيا وأماكن أخرى حول العالم في الأيام الأخيرة، وأحدثها زلزال تركيا الذي بلغت شدته 6.6 درجة. واللافت في كل مرة يحدث فيها نشاط زلزالي في أي منطقة من العالم، يقوم العالم الهولندي هوغربيتس بالتأكيد على أنه توقع حدوث هذه الهزة المدمرة، بهدف تأكيد نظريته الخاصة.

لا يزال الجدل مستمرًا حول توقعات هوغربيتس منذ حدوث الزلزال المدمر في تركيا في السادس من فبراير، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا وتشريد العديد من الأسر. ويرجع الجدل إلى أن العديد من الخبراء والدراسات السابقة كانوا يؤكدون عدم إمكانية التنبؤ بتوقيت وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد موقعها استنادًا إلى التاريخ الزلزالي للمناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.