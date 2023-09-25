انت الان تتابع خبر الحدث الأهم في التاريخ : الملك المغربي يكشف عن مفاجأة نارية تثير الدهشة وتتجاوز كل التوقعات!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في خطابه بمناسبة عيد العرش، قدم الملك محمد السادس دعوة مجددة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر. أكد الملك أن خدمة الشعب المغربي لا تقتصر على القضايا الداخلية، بل تشمل أيضًا إقامة علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار. أشار إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر مستقرة ونتطلع لتحسينها في المستقبل. أكد أن المغرب لن يكون مصدرًا لأي شر أو سوء للجزائر، وأنه يولي أهمية بالغة للروابط المحبة والصداقة والتبادل والتواصل بين الشعبين. وختم الملك الحديث بالدعاء لعودة الأمور إلى طبيعتها وفتح الحدود بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين.