انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. ارتفاع عدد القتلى بحريق هائل شبَّ في نينوى العراقيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر العراقي ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حريق نينوى إلى أكثر من 450 شخصًا من بينهم 114 قتيلًا على الأقل.

قالت وسائل إعلام عراقيّة إنّ ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 مساء الثلاثاء في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

في حين أشار محافظ نينوى إلى أنّه لا يوجد إحصائية نهائية بعد لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وقال الدفاع المدني العراقي إنّ "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشار الحريق بسرعة كبيرة وتفاقم الأمر".

وأضاف أنّ "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".



وأظهر مقطع مصور في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.