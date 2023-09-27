انت الأن تتابع خبر استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد فضيحة .. ما علاقة زيلينسكي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنَ رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا، استقالته بعد (فضيحة) أثيرت عندما طلب من المشرّعين تكريم رجل كان عضوًا في فرقة "فافن إس إس"، الجناح العسكري للحزب النازي السابق، والتي كانت متورطة في ارتكاب ما يعرف بالمحرقة (الهولوكوست).

وقال روتا لمجلس العموم في أوتاوا: "عمل البرلمان أهم من أي واحد منا. لذا يجب أن أستقيل من منصب رئيس البرلمان. أنا نادم بشدة".



وكانَ روتا من المشرعين تكريم الرجل في تعليقات تزامنت مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوتاوا يوم الجمعة. وللاحتفال بهذه المناسبة (زيارة الرئيس الأوكراني)، تمت دعوة أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين الكنديين من الحرب العالمية الثانية إلى البرلمان، حيثُ حظي ياروسلاف هونكا (98 عامًا) بحفاوة بالغة ووصف بأنه "بطل أوكراني".

لكن روتا اكتشف لاحقًا أنّ هونكا خدم بالفعل تحت حكم النازيين ضدّ السوفيت.