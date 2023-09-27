انت الأن تتابع خبر الكشف عن سبب حريق العراق الكارثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزراة الداخلية العراقية ، إن سبب الحريق الذي حصل في إحدى حفلات الزفاف في مدينة نينوى العراقية ، ليلة الأربعاء ، هي الألعاب النارية.

وكشفت الداخلية العراقية أن استخدام الألعاب النارية أثناء الحفل إلى اشتعال النيران داخل القاعة، مما أدى إلى تفاقم الأمور بفعل انبعاثات الغازات السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال.



وأكد الوزارة في بيان لها أن فرق الدفاع المدني العراقي استنفرت فور وقوع الحادث، بكافة إمكانياتها وسارعت بإخراج وإنقاذ العائلات الموجودة داخل القاعة، التي كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني استنفرت بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وكذلك تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وتوفي نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، حريق اندلع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى العراقية.