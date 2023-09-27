انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. حسرة وألم في حريق العراق المأساوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استيقظ العالم العربي على خبر كارثة حصلت بالعراق ، نتيجة حريق شب فى إحدى قاعات الأفراح أدى إلى وفاة 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ونشرت وسائل إعلامية عراقية مقابلة مع أحد المفجوعين بفقدان عائلته بأكملها ، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له يحكي بحسرة وآلم كبير مأساة حريق نينوى فى العراق .

حيث قال الشاب خلال اللقاء :” إن عائلتي كلها ماتت، موضحا أن أطفاله وشقيقه لقوا مصرعهم فى حادث اشتعال النيران فى قاعة حفل الزفاف بنينوى“، لافتا إلى أن عدد حضور حفل الزفاف كان يزيد عن ألف شخص.

وطلب الشاب المفجوع محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المأساوية .



حيث تعيش العراق الآن أجواء كارثية بعد أن تسببت الألعاب النارية، في اشتعال النيران داخل قاعة الزفاف بإحدي الأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، على أثرها توفى 100 شخص وأصيب 150 آخرين.



سبب الحريق



وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة لم يتمكن أحد من السيطرة عليه. وذلك وفقاً لرواية الدفاع المدني العراقي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً حصيلة أولية.

ونينوى هي بلدة مسيحية تقع شرق مدينة الموصل، وعقب انتشار خبر الكارثة تجمع العديد من الأشخاص، أمام مستشفى الحمدانية العام بينهم أقرباء للضحايا وآخرون للتبرع بالدم.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وكذلك تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ما هى ألواح الإيكوبوند

أضاف أن القاعة مغلفة بألواح الإيكوبوند، وهي مادة للبناء سريعة الاشتعال مكونة من الألمنيوم والبلاستيك، موضحاً أن استخدام هذه الألواح في البناء مخالف لتعليمات السلامة المنصوص عليها قانونا.



وأدي الحريق إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال قليلة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.