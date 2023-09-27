انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة والقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، حملة اعتقالات واسعة ، اليوم الأربعاء ، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ، طالت خمسة عشر مواطنًا فلسطينيًا بينهم أخوة .

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين بينهم أشقاء من محافظة الخليل.



وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد دهم وتفتيش منزل ذويهم، وهم: رزق وقسام وأحمد الحلايقة.



وأضافت ، أن تلك القوات اعتقلت الشاب محمد اسامة الرجبي، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة الخليل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



واعتقلت قوات الاحتلال أيضًا 4 مقدسيين و داهمت منزلي الشابين قصي أحمد داري، ونديم محمد الصفدي، عقب اقتحام قرية العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلتهما.

و اعتقلت الشاب مفيد صندوقة، وأدهم سبتة، بعد مداهمة منزليهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى المقدسي أيهم الباسطي في البلدة القديمة من المدينة.





وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس وداهمت منزلا ، واعتقلت الشاب معتز حسان كلبونة، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.



وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا، وداهمت منزل المواطن عيسى بني فضل، والذي تتهم نجله أسامة بتنفيذ عملية حوارة قبل شهر.



أيضًا ، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان.



وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس واعتقلت مواطنين.



وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة، تبعها مركبات عسكرية للاحتلال، وداهمت عددا من المنازل.



و اعتقلت شابين خلال عمليات الدهم والتفتيش، وهما: مجد سعيد دراغمة، وعميد جمال دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما في المدينة.