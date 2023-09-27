"القادم أسوأ لا محالة".. المصريون على موعد مع كارثة دامية أشد مائة مرة من كارثة ليبيا (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصف بشكل كارثي جفاف نهر النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر حول تدهور الأمور. وقد تصدر هاشتاج "سد النهضة" قائمة التريند في مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية في أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، ولم يتحقق أي تقدم يذكر، بل وشهدت إثيوبيا تراجعًا عن بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق العملية التفاوضية.

يظهر في الفيديو مواطن سوداني يتحدث عن نهر النيل الأزرق وهو يعاني من جفاف واضح، ويشير المواطن السوداني إلى أن سد النهضة هو السبب وراء ذلك، حيث يظهر الطمي الأسود في النهر بعد جفافه.

مواطن سوداني :

الأشقاء في جمهورية مصر العربية القادم أسوأ إليكم #يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/xOyGeyFrjY — Ghani Naji (@AbdelghaniEln) September 23, 2023

نشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية العديد من المنشورات التي تشدد على ضرورة أن تتصدى مصر لحل أزمة سد النهضة في ظل تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.