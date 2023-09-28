"القادم أسوأ لا محالة".. الشعب المصري على موعد مع كارثة دامية أشد مائة مرة من كارثة ليبيا (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصف بشكل كارثي جفاف نهر النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر حول تدهور الأمور. وقد تصدر هاشتاج "سد النهضة" قائمة التريند في مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية في أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، ولم يتحقق أي تقدم يذكر، بل وشهدت إثيوبيا تراجعًا عن بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق العملية التفاوضية.

مواطن سوداني :

الأشقاء في جمهورية مصر العربية القادم أسوأ إليكم #يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/xOyGeyFrjY — Ghani Naji (@AbdelghaniEln) September 23, 2023

يظهر في الفيديو مواطن سوداني يتحدث عن نهر النيل الأزرق وهو يعاني من جفاف واضح، ويشير المواطن السوداني إلى أن سد النهضة هو السبب وراء ذلك، حيث يظهر الطمي الأسود في النهر بعد جفافه.نشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية العديد من المنشورات التي تشدد على ضرورة أن تتصدى مصر لحل أزمة سد النهضة في ظل تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.