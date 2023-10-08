انت الأن تتابع خبر الكشف عن استضافة جامعة ايرانية لطلبة الجيش العراقي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعترضت ايران، الاحد، عدم تنفيذ العراق لجميع بنود اتفاقهما الامني حول وجود القوى الايرانية الكردية المعارضة لها على اراضيه بالكامل ، بالتزامن عن كشف مسؤول عراقي عن انخراط عسكريين عراقيين في جامعة الدفاع الإيرانية .

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري خلال اجتماعه في طهران اليوم مع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ان بلاده تتوقع من العراق أن يقوم بنزع سلاح الجماعات المعادية لها بشكل كامل في اشارة الى القوى الايرانية الكردية المعارضة وقواعدها في شماله .

واشار باقري خلال الاجتماع الذي جاء على هامش بدء العام الدراسي للطلبة الإيرانيين والأجانب في جامعة الدفاع الوطني الايرانية وبينهم عراقيون الى الاتفاق الامني الموقع بين البلدين في آذار مارس الماضي من قبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي‌ أکبر أحمدیان ومستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي في فيما يتعلق بتحقيق أمن الحدود المشتركة خاصة مع اقليم كردستان العراق الشمالي ونزع السلاح الكامل للجماعات الايرانية المعارضة ونقلها بعيدا عن الحدود الايرانية.

ووصف باقري الإجراءات التي اتخذها العراق بابعاد الجماعات المعارضة عن حدود بلاده بأنها "جيدة لكنها غير كافية" كما نقل عنه الاعلام الايراني .. وقال ان "نقل المجموعات المعادية للنظام الى مناطق بعيدة عن حدود الجمهورية أمر يستحق الثناء ولكننا نتوقع نزع سلاحها بالكامل وفقا للاتفاق".

واشار رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية الى أن "التعاون التعليمي بين القوات المسلحة للبلدين على مختلف الأصعدة وخاصة الجامعي أمر ضروري ويؤدي إلى التقارب وتعزيز الأمن في البلدين والمنطقة" على حد قوله.

من جهته أعرب وزير الداخلية العراقي عن تقديره "لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ورئاسة الجامعة العليا للدفاع الوطني لاستضافتهما طلبة الجيش العراقي".. كما قدم توضيحات حول الوضع الحدودي بين البلدين لا سيما في منطقة إقليم كردستان وزيادة المراكز الحدودية ومعدات المراقبة.

وبين الوزير العراقي في كلمة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد تحت شعار "هندسة النظـام العالمي الجديد" أن "هذا اللقاء فرصة ثمينة لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في الجانب الأمني للعلاقات الدولية والتي قد تخلق العديد من التحديات لمعظم الدول".. مؤكدا أهمية "بناء قاعدة انطلاق ومنهج متكامل للمخططين العسكريين والقادة الاستراتيجيين لمواجهة هذه التحديات".