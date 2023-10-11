اتفرج .. مسيرات بالضفة .. وإغلاقات .. وقتلى الاحتلال إلى 1200 رسميًاانت الأن تتابع خبر اتفرج .. مسيرات بالضفة .. وإغلاقات .. وقتلى الاحتلال إلى 1200 رسميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل في كافة مدن الضفة الغربيّة، التي شهدت نحو 400 عملٍ مقاوم في أقل تقدير ونحو 23 شهيدًا وعشرات الجرحى منذُ السّبت، المسيرات في مراكز المدن والقرى والمخيّمات، إسنادًا لقطاع غزّة ضدّ العدوان الإسرائيليّ الذي يطال المدنيين والأطفال والنّساء، وانطلاقًا إلى نقاط التّماس مع الاحتلال، وسقط إغلاقاتٍ كبيرة قطّعت أوصل المدن والقرى والمخيمات وفصلتها عن بعضها البعض.

إذا إفادت مصادر خاصّة دوت الخليج أنّ عشرات القرى جرى عزلُها وإغلاقها بالسواتر الترابيّة تخوفًا من هجماتٍ على الطرق الالتفافيّة التي يسلكها المستوطنون. ولكنّ هذا لم يمنع عشرات الشّبان من الانخراطِ في مواجهاتٍ مفتوحة مع قواتِ الاحتلال.

في ذاتِ السّياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينيّة إلى 1200 قتيلٍ وارتفاع الإصابات إلى 2900 إصابة، منها حالاتٌ خطِرة بالعشرات.