انت الأن تتابع خبر استشهاد شقيق قائد القسام وابنه وحفيدته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت إذاعة الأقصى الفلسطينية، صباح الأربعاء، إلى إن الاحتلال استهدف منزل والد القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، مما أدى إلى استشهاد شقيق الضيف وابنه وحفيدته.

ولفت موقع "واينت" العبري، الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية قصفت منزل والد محمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقتلت أفرادا من عائلته.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 900 شهيدا وإصابة 4500 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 1200 قتيل، والجرحى إلى 2600، منذ بدء طوفان الأقصى.

من جهتها قالت كتائب القسام: أطلقنا صاروخي أرض-جو من طراز "متبر1" تجاه طائرات الاحتلال في سماء خانيونس.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.